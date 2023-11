Toyota v USA výrazně zvýší investici do závodu na baterie pro elektromobily

Japonská automobilka Toyota Motor zvýší investici do závodu na baterie do elektromobilů v americkém státě Severní Karolína o osm miliard dolarů (185 miliard Kč). Vznikne tam o 3000 nových pracovních míst více, než se původně plánovalo, oznámila firma na svém webu. Celkový objem investice do závodu se tak zvýší přibližně na 13,9 miliardy dolarů (přes 321 miliard Kč).

Foto: Deck Uli, ČTK Logo automobilky Toyota

Článek Počet pracovních míst po další investici přesáhne 5000. Automobilka tímto krokem posiluje snahu o elektrifikaci své modelové řady, uvedla agentura Reuters. Toyota je podle objemu prodeje za letošní první pololetí největší automobilkou na světě před německým koncernem Volkswagen. Podnik má v plánu uvést elektrické verze svých modelů do roku 2025. Závod automobilky v Severní Karolíně by měl zahájit provoz v roce 2025. Bude přitom prvním závodem Toyoty na výrobu baterií do elektromobilů na světě. V plánu je šest výrobních linek, čtyři z nich se zaměří na hybridní modely, jako je Toyota Prius. Toyota působí i v České republice, v Kolíně zaměstnává asi 2500 lidí. Představuje jednoho z největších exportérů v Česku a zároveň největšího zaměstnavatele na Kolínsku. Zavedené automobilky, jako je Ford a General Motors, se předhánějí v tom, aby zvýšily produkci elektrických vozidel. Chtějí tak zmírnit náskok před lídrem na trhu, kterým je americký podnik Tesla. První elektrická Toyota Land Cruiser je na světě, zatím jako koncept Příští generace elektromobilů Toyoty má být výrazně levnější a zvládnout až 800 km na jedno nabití