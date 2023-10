První elektrická Toyota Land Cruiser je na světě, zatím jako koncept

Jak by to mohlo vypadat, naznačuje koncept Land Cruiser Se, který automobilka plánuje odhalit na Japonském salonu mobility.

Také uvádí, že má být v interiéru velmi tichý ve městě a na silnici. To spolu s pneumatikami s nízkým profilem ukazuje na fakt, že by produkční verze tohoto konceptu měla jezdit primárně po silnicích. Zároveň ale i v náročnějším terénu - ovšem patrně nikoliv v extrémním, protože základem je samonosná karoserie.

Vůz to navíc není malý - má třímetrový rozvor, délku 515 cm, šířku 199 cm a výšku 170,5 cm. To ukazuje na to, že byl vyvíjen s ohledem na velkou prostornost v kabině spíš než na schopnosti v terénu. Jak a jestli přijde do výroby, je samozřejmě v tuto chvíli ve hvězdách.