Tesla plánuje v Německu vyrábět elektromobil za 600 tisíc

Musk dlouho plánoval výrobu cenově dostupnějšího elektromobilu, v roce 2022 ale prohlásil, že automobilka ještě nezvládla potřebnou technologii, a plán odložil. V září sdělily zdroje agentuře Reuters, že se Tesla blíží k inovaci, která by jí umožnila odlévat téměř celý podvozek elektromobilu z jednoho kusu. Byl by to průlom, jež by urychlil výrobu a snížil náklady.