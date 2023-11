Tesla chce zabránit kupčení se cybertrucky, majitelé je nesmějí rok prodat

Elektrický pick-up Tesla Cybertruck byl představen již v listopadu 2019, na zahájení jeho výroby se však čekalo až do letošního roku. Pravděpodobně koncem listopadu se očekává oficiální zahájení dodávek pick-upu zákazníkům, kteří se opravdu hodně načekali. Jenže mezi prvními zákazníky nemusí být jen lidé, kteří si vůz objednali ze zvědavosti či pro jeho kvality.

Celkem pochopitelně se totiž objevují obavy, že by mezi prvními zájemci o Teslu Cybertruck mohli být rovněž překupníci, kteří se pokusí vydělat na skutečnosti, že nový elektrický pick-up bude ještě dlouhou dobu silně nedostatkovým zbožím. Automobilka se ale před nimi rozhodla aktivně bránit.

Jak upozornil web InsideEV’s, společnost Tesla na svých stránkách nedávno aktualizovala smluvní podmínky pro objednávání motorových vozidel na americkém trhu, které jsou k nahlédnutí on-line. Za pozornost přitom stojí právě odstavec věnovaný pouze cybertrucku.

Foto: Tesla +1

Automobilka v něm uvádí, že nový majitel vozu souhlasí s tím, že ho během prvního roku vlastnictví neprodá. Pokud by ovšem nastaly nějaké nepředpokládané důvody, kvůli kterým by se majitel chtěl s vozem rozloučit, musí o tom informovat automobilku, která si nárokuje předkupní právo. Výkupní cena by měla záležet na nájezdu vozu, jeho stavu a předpokládaných nákladech pro nabídnutí vozu dalším zákazníkům ve stavu, který splňuje parametry automobilky pro použitá vozidla.

Pokud by automobilka o výkup vozu neměla zájem, musí zákazník požádat Teslu o schválení k prodeji pick-upu třetí straně. Pokud by majitel vozu porušil tuto dohodu, nebo by automobilka zjistila, že se o to bude pokoušet, nárokuje si právo obchod zastavit. Majiteli vozu navíc hrozí pokuta až 50 000 dolarů, případně pokuta ve výši částky, kterou za vůz dostal. Tesla navíc bude moci odmítnout prodat dotyčnému další vůz.

Ze strany automobilky se tak jedná o celkem pochopitelný krok, neboť výroba by měla postupně nabíhat až do roku 2025, kdy se čeká dosažení produkce kolem 125 000 kusů ročně. Na přeprodeji prvních kusů by tak nejspíš šlo slušně vydělat.

K podobnému kroku se v minulosti rozhodly uchýlit i jiné automobilky. Například Ford si hlídal prodej supersportu GT, na což málem doplatil zápasník a herec John Cena. Osud vozů z různých limitovaných edicí si ale hlídá i značka Porsche.

