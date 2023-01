Studie potvrdila neblahý trend. Řidiči často nenabíjejí své plug-in hybridy

Podle Mezinárodní rady pro čistou dopravu (ICCT, International Council on Clean Transportation), která ve své studii čerpala z dat webu Fuelly a kalifornského Úřadu automobilových oprav, zabývajícího se ochrany spotřebitelů v tomto odvětví, uživatelé plug-in hybridů svá vozidla v řadě případů nenabíjejí.

K problému mimo jiné přispívá i fakt, že plug-in hybridy nejsou až tak drahé a v řadě zemí na ně zákazníci dostávají velké dotace. Navíc z jejich vlastnictví často plynou i další zvýhodnění jako parkování zdarma nebo možnost vjezdu do center velkých měst. To potenciální zájemce často láká, aniž by přemýšleli o možnostech auto skutečně využívat naplno, tedy jej nabíjet a jezdit na elektřinu.