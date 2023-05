Slováci začnou vyrábět stylový roadster pro 16leté

„Naším cílem bylo uvést na trh vozidlo, které kombinuje moderní jízdní vlastnosti a unikátní retro design z 30. let. Když usednete za volant Rodstera, pocítíte silné emoce. A ať už pojedete do práce, na nákup, pro dítě do školy, nebo na víkendovou vyjížďku, z každé jízdy budete mít skutečnou radost,“ uvedl hlavní designér a jednatel Patak Motors Andrej Hulala.