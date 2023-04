Skupina Hyundai investuje do výroby elektromobilů v přepočtu přes 389 miliard korun

Skupina Hyundai Motor Group investuje do roku 2030 do výroby elektromobilů v Jižní Koreji 24 bilionů wonů (přes 389 miliard korun). Skupina si zároveň stanovila cíl stát se jedním ze tří největších výrobců elektromobilů na světě. Informovala o tom na svém webu. Do konce desetiletí hodlá společnost zvýšit svou roční produkci elektromobilů v Jižní Koreji na 1,5 milionu kusů a celosvětově na 3,6 milionu aut.