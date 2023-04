Škoda zrenovovala téměř stoletou hispano-suizu. Patřila prezidentovi cukrovarského spolku

Kousek, který dnešní Škoda Auto ukázala na fotografiích, ovšem není ten Masarykův. Je to verze 25/100 KS, kdy první číslo označuje úřední výkon 25 koní pro daňové účely a druhé skutečný výkon v koňských silách řadového 6,6l šestiválce. Byl dokončen v roce 1928 pro průmyslníka Roberta Mandelíka, který byl prezidentem Spolku československých rafinerií cukru.

Mandelík vůz používal do poloviny 30. let a později, za druhé světové války, byl vůz přestavěn pro potřeby hasičského sboru. Zůstala mu přední místa, zadní část však místo luxusního kupé pro pana továrníka dostala dřevěné lavice pro převoz mužstva. Přibylo také tažné zařízení pro tažení stříkačky.

V 70. letech minulého století vůz putoval do sbírky na Slovensko, odtud později do Prahy, kde v roce 1995 započala deset let trvající renovace. Při té hispano-suiza dostala k původní přídi speciálně navrženou zadní část karoserie s dřevěnou konstrukcí. Jejím autorem byl výtvarník Václav Zapadlík.