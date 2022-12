Simulátor pomáhá mladým řidičům s ADHD jezdit bezpečněji

Že jsou mladí řidiči co do bezpečnosti jízdy rizikovější než ti starší, s více zkušenostmi, říká nejeden výzkum. Podle americké studie se však ještě větší riziko váže k mladým řidičům s poruchou pozornosti s hyperaktivitou, známější pod zkratkou ADHD.

Funguje tak, že si řidič nasadí speciální „brýle“, které monitorují směr jeho pohledu. A pak se pustí do simulovaného řízení, při kterém jednak musí dávat pozor na cestu a jednak na maketě centrálního displeje vozu najít určitý symbol. Vtip je v tom, že pokud se řidič dívá jinam než na vozovku déle než 2 sekundy, zazní upozornění.

Účastníků studie bylo celkem 152 rozdělených do dvou stejných skupin. Zpočátku se během patnáctiminutové simulované jízdy dívali jinam než na silnici déle než 2 sekundy průměrně 22krát.

„Zjistili jsme, že tento zásah výrazně snižuje ty dlouhé pohledy pryč ze silnice, a to jak v simulované jízdě, tak při skutečném řízení. To jsme se dozvěděli tak, že jsme do aut těchto teenagerů umístili kamery na rok po zásahu, abychom zjistili, jak se chová jejich pohled. Viděli jsme výrazný pokles v počtu dlouhých pohledů pryč ze silnice,“ říká Jeff Epstein, šéf studie.