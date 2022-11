Více než čtvrtina řidičů jezdí se špatnou korekcí zraku, zjistil průzkum

U řidičů, kteří přišli na měření poprvé v životě, byla čísla výrazně horší. Bez potřeby brýlí odešla jen necelá 3 % návštěvníků, dalších 58 % s korekcí do půl dioptrie a varujících 39 % potřebovalo korekci o 0,75 a více dioptrie.

„Ukazuje se, že největší riziko představují ti řidiči, kteří brýle dříve nepotřebovali a o své vadě ani nevědí nebo ji podceňují. U 32 % z nich byla objevena potřeba korekce o 0,75-1,25 dioptrie, u dalších 6 % o 1,5-2,5 dioptrie, a u 1 % dokonce ještě vyšší. To jsou už hodnoty, které řízení ovlivňují významně,“ komentuje výsledky Pavel Krejčí z optiky GrandOptical, která se na výzkumu podílela. Dodává, že kromě např. pozdních reakcí mají vady zraku vliv i na únavu na dlouhých cestách.

„Dobré vidění je klíčové pro bezpečnost na silnici, zvlášť na podzim a v zimě, kdy se výrazně zhoršuje viditelnost, a to i v časech ranní a odpolední dopravní špičky. Chodce, značky, překážky, to vše rozezná člověk se špatným zrakem výrazně později a pak mu chybí čas na reakci,“ komentuje výsledky měření vedoucí BESIP Tomáš Neřold.

„Heslo vidět a být viděn platí přitom nejen pro řidiče, ale i pro cyklisty, kterým navíc při kolizi hrozí větší újma. Podle nedávného průzkumu si asi pětina řidičů, kteří je jinak nosí, do auta brýle nebere. U cyklistů to je dokonce polovina,“ pokračuje Neřold.

V souvislosti s dobrým výhledem na silnici před sebou se sluší zmínit také správnou funkci světlometů, tedy nutnost dbát na to, aby v nich byly všechny žárovky funkční a byly správně seřízené. To znamená, aby řidič dobře viděl na cestu do dostatečné vzdálenosti a aby zároveň potkávacími světly neoslňoval ostatní řidiče.