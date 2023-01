Retro koncept vzdává hold prvnímu porsche

Téměř 75 let poté, co úplně první Porsche 356 Roadster získalo provozní povolení, značka slaví pohledem dopředu i dozadu zároveň. Za tímto účelem vytvořila Vision 357, moderní interpretaci modelu 356, která sedí na aktuální platformě modelu 718 Cayman GT4 RS a odpovídá na otázku, jak by dnes mohl vypadat sen o sportovním voze Ferryho Porsche.

Foto: Porsche První Porsche 356 Roadster a koncept Porsche Vision 357

Článek Model 356 byl ohromným úspěchem, Porsche do roku 1965 vyrobilo zhruba 78 tisíc kusů. Značku to dostalo do povědomí a zjevně je i nadále zdrojem inspirace po celá ta léta, což je vidět na konceptu Porsche Vision 357. „Vytvořili jsme velmi speciální narozeninový dárek v podobě Porsche Vision 357, který využívá 356 jako základ pro podtržení významu naší designové DNA," řekl Michael Mauer, viceprezident designového oddělení Porsche. „Koncept je pokusem spojit minulost, současnost a budoucnost, vyznačuje se proporcemi, které připomínají historický původ, a detaily, které ukazují výhled do budoucnosti," pokračoval. Podobně jako 356 má Vision 357 oblé čelní sklo a přidává černé A sloupky, které sjednocují povrchy oken. Vzor mřížky v zadní části vozu a kulaté světlomety vpředu také odkazují na 356. Vůz však dostal i spoustu moderních prvků. Foto: Porsche +8 Kliky dveří jsou skryty za bočními okny. Přední světlomety jsou vybaveny moderním čtyřbodovým světelným podpisem. A v rozích jsou umístěna 20palcová kola z hořčíku, což snižuje hmotnost. Je také mnohem výkonnější než 356 díky stejnému 4litrovému šestiválcovému motoru, který najdete v 718 Cayman GT4 RS. Produkuje 368 kW, 500 koní, a 449 Nm točivého momentu, omezovač leží až na hranici 9 000 ot./min. Vůz je od 25. ledna vystaven na fóru Drive koncernu Volkswagen v Berlíně. Je to vrchol speciální výstavy nazvané 75 let sportovních vozů Porsche. Jedná se pouze o studii vnějšího designu, alespoň prozatím. To znamená, že neexistuje žádný veřejný plán postavit něco podobného pro výrobu.