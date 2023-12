Putin nařídil převzít kontrolu nad největším ruským autobazarem

Ruský prezident Vladimir Putin dekretem nařídil převést největší ruský autobazar pod dočasnou státní správu. Společnost Rolf prodává širokou škálu automobilů zahraničních značek. Její zakladatel Sergej Petrov žije v Rakousku, ruské úřady ho podezřívají z nelegálního vyvádění peněz do zahraničí, což popírá. Podle agentury Reuters je to poprvé, co byl takto zabaven majetek velkého ruského podnikatele.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Společnost Rolf nyní vlastní kyperská firma, kterou Petrov založil. Byla jedním z prvních prodejců automobilů, kteří vznikli po rozpadu Sovětského svazu. Petrov krok označil za další ránu ruskému investičnímu prostředí a položil otázku, zda by například investoři z Asie nyní riskovali nákup podílů v ruských aktivech. „Dočasná (správa) znamená trvalá," řekl Petrov telefonicky agentuře Reuters. „To všechno jsme už věděli. Bankéři nám už řekli - budete převedeni pod externí správu. Je to možná v zájmu jedné ze struktur, která se nyní snaží (aktiva) skoupit," řekl Petrov a naznačil, že tento mechanismus slouží jako zástěrka pro přerozdělení aktiv. „Má to zničující dopad na všechny. Stát je zpravidla neefektivní, zejména v takových věcech, jako je maloobchod," dodal. Kreml krok zdůvodňuje obchodní logikou. „Je to spojeno výhradně s ekonomickou účelností a s dodržováním platné legislativy Ruské federace a s ohledem na známou mezinárodní ekonomickou situaci, která je nyní kolem nás," uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. O zabavení majetku informuje vyhláška zveřejněná na vládních internetových stránkách. Přichází poté, co Moskva v letošním roce převzala dočasnou kontrolu nad několika aktivy vlastněnými západními společnostmi v reakci na zmrazení ruských aktiv na Západě. Mezi postižené patřily dánský pivovar Carlsberg nebo francouzský mlékárenský gigant Danone. Převzetí kontroly nad společností Rolf je ale prvním případem, kdy byl takto zbaven majetku vysoce postavený ruský podnikatel, píše Reuters. Petrov byl jedním z mála ruských podnikatelů, kteří v roce 2014 podepsali dopis, který kritizoval poškození vztahů mezi Východem a Západem poté, co Rusko anektovalo Krymský poloostrov.