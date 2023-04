Proč jsou některé semafory vodorovně? Americký youtuber našel odpověď

Z Česka i celé Evropy jsme zvyklí, že semafory jsou vždy svisle – červená nahoře, oranžová uprostřed a zelená dole. Když ale našinec jede do Spojených států či třeba Japonska, může se setkat se semafory naležato. Barvy jsou stejné, sekvence rozsvěcení jednotlivých signálů také, rozdílná je jen orientace.

Důvody jsou ryze praktické a patří k nim výška umístění semaforu nad vozovkou, která je 15–25 stop, tedy 457–762 cm. Pokud je semafor pod mostem a umístění na výšku by znamenalo, že by minimální výška nebyla dodržena, semafor se prostě otočí naležato.

Podobný případ nastává, když je semafor těsně za nadchodem. Kdyby byl na výšku, řidiči by viděli červené světlo pozdě, ale není možné ho posunout níž, protože by jeho dolní hrana byla příliš nízko. Postavit nadchod výš je velmi drahé, takže se semafor prostě otočí na šířku. Není-li most v dohledu, důvodem může být prostě snaha postavit nižší, a tedy o trochu levnější sloup.