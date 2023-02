Poklady v podobě historických aut lze pořád ještě najít, říká sběratel

Chcete se stát pyšným majitelem vozidla, které ponese označení „veterán“? Pořád to ještě jde. Mýlil by se totiž ten, kdo si myslí, že už nelze takové auto, které čeká na znovuvzkříšení, najít. Tak to alespoň tvrdí Ladislav Samohýl, jeden z nejznámějších tuzemských sběratelů a renovátorů veteránů.

Výstava veteránůVideo: Novinky

Článek Muž, který vlastní nejucelenější sbírku historických vozů značky Laurin & Klement na světě, představuje snad nejkrásnější kusy z rodinné sbírky v právě zahájené výstavě vozidel této značky v centru Olympia, pár kilometrů za Brnem u dálnice D2. Sbírku 23 vystavených vozidel doplňuje pět motocyklů a jedno jízdní kolo, kterým sláva značky L&K vlastně kdysi začala. „Troufám si tvrdit, že ještě u nás ve většinou starých garážích, kůlnách, stodolách, někdy i na půdách se může najít odhadem dva až dva a půl tisíce obvykle na součástky rozebraných vozidel, která můžeme označit za veterány. Je to ponejvíce pozůstatek ze sedmdesátých či osmdesátých let minulého století, kdy se sbírání veteránů rozmohlo, auta různých značek se pořád ještě dala relativně snadno sehnat. Bohužel pak většinou skončila tak, že je noví sběratelé a nadšenci rozebrali, a tím jejich renovace po létech končila. Dát život takovým vozům je už dnes pořádně náročné, nejen proto, že se na nich podepsal zub času, ale i kvůli mnoha dalším komplikacím. Ale pořád to jde,“ řekl Právu pan Ladislav, který lásku ke starým vozům zdědil po otci Aloisovi. Stará stodola plná cenných „amerik“ vydala své tajemství AutoMoto „Táta s tím začal v roce 1954, a když za několik let naplnil veterány či jejich součástkami pět stodol, musel se dokonce v roce 1959 po označení, že je blázen, podrobit lékařskému vyšetření,“ zavzpomínal sběratel. Jak však doplnil, dnes už dávno nestačí jen nadšení a pomoc zručných kamarádů. „Jsou řemesla, která vymírají a která při renovaci nutně potřebujete. Je to třeba dřevomodelář, jsou to karosáři, čalouníci, sehnat galvanovnu či chromování už také není vůbec jednoduché,“ popsal Ladislav Samohýl, pro kterého pracuje v současnosti tým dvanácti zručných specialistů. Foto: Miroslav Homola, Právo +4 „Dosud nejvíce práce dal při renovaci automobil Horch po protektorátním šéfovi SS a policie K. H. Frankovi, speciální přehlídkové auto z roku 1938, které bylo vyrobené pro říšského protektora K. von Neuratha. Auto jsme získali z vesnice Chroustovice u Chrudimi, po válce s ním jezdil Gottwald a pak ho dostali místní hasiči, kteří ho používali zhruba do roku 1960, kdy vůz odstavili. Na autě jsme strávili za tři roky přesně 6200 hodin,“ uvedl. V Brně je až do 26. února mimo jiné k vidění jeden z prvních automobilů, který v roce 1905 vyjel z mladoboleslavské automobilky. Ta se tehdy ale ještě jmenovala Laurin & Klement po svých zakladatelích a soustředila se nejprve na výrobu jízdních kol, posléze motocyklů, až přešla k výrobě automobilů. Laurin & Klement Voiturette A byl zároveň prvním sériově vyráběným automobilem v Rakousku-Uhersku. Foto: Miroslav Homola, Právo Ladislav Samohýl v Brně u vystavovaných kusů z jeho unikátní sbírky. Červený vůz je typ Voiturette z roku 1905 a jde o první auto v Rakousku–Uhersku. Vůz vedle má označení GDV a byl vyroben v roce 1909. Další perlou z rodinné sbírky, se kterou Alois Samohýl podnikl bezpočet cest a závodů, je Laurin & Klement G - 1908. S autem se například v roce 1966 zúčastnili vzpomínkového závodu k 60. výročí Targy Florio, nebo přijeli na pozvání závodníka Louise Chirona do Monaka k vyjížďce historických vozidel na oslavu založení města Monte Carlo. Vystavený vůz je jedním z pouhých dvou dochovaných kusů tohoto modelu. O více než sto let mladší je další ze zajímavých exponátů, již z muzea Škodovky, Škoda Enyaq iV. Nejedná se sice o historický vůz, do historie už přesto vstoupil. A to v roce 2021, kdy Škoda Auto poskytla dva vozy Enyaq iV pro návštěvu papeže Františka na Slovensku. Výstavu, na niž je vstup zdarma, provází řada doprovodných akcí. Harley-Davidson z roku 1908 je nejdražším prodaným motocyklem. Stál skoro 21 milionů AutoMoto