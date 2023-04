Poklad ve staré stodole. V Indianě se skrývají ceněné veterány

Polorozpadlá stodola v americké Indianě odhalila své tajemství - a že je pro fanouška starých amerických aut skutečně na co se dívat. Ovšem, je-li to radost pohledět, posuďte sami - auta tu nejsou ve zrovna špičkovém stavu.

Ba dokonce, většina z nich, která zarůstá trávou, už je příliš daleko za bodem, kdy by stálo za to je zachraňovat. Uvnitř ve stodole však jsou auta v mnohem lepší, byť stále nikoliv dokonalé kondici.

Proč je to poklad? Stojí tu Dodge Charger SE z roku 1971 vedle tří mnohem zajímavějších strojů - Oldsmobilu 442, Plymouthu Road Runner a hlavně chargeru R/T z roku 1970. Pro tento model byl standardním motorem osmiválec 440 Magnum, kde číslo značí objem v kubických palcích; v litrech to je 7,2. K mání byl také sedmilitr 426 Hemi, ovšem vůz ve videu má údajně ten objemnější motor.

Navzdory spoustě prachu to nevypadá, že by vozy potřebovaly nějak hodně práce. Ovšem v tomto případě zdání vždy klame. Pokud auto několik let stojí, před jízdou je kromě výměny všech kapalin - včetně benzínu a vyčištění nádrže - a pneumatik vhodné obnovit také gumové hadice a těsnění. A když s ním pak začnete jezdit, postupně se ozývají další součástky, jimž dlouhá nečinnost neudělala dobře.