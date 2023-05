Plně pojízdný Citroën 2CV ze dřeva bude k mání v aukci

Truhlář Michel Robillard, který za vozem stojí, dělal dřevěné makety vozů pro značku Ferrari. Do Citroënu 2CV se pustil v roce 2011. „Strávil jsem s ním pět let života, 5000 hodin práce, vášně, dnem a někdy i nocí. 2CV vyjelo z mé dílny v září 2017,“ uvedl Robillard.

„Je to jediné dřevěné auto na světě, které je plně funkční. Je to zcela ojedinělá aukce, je to unikátní auto a zároveň umělecký předmět,“ uvedl Aymeric Rouillac z aukční síně Rouillac, která bude prodej obstarávat.