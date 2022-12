Pět nových elektromobilů v Evropě do čtyř let, plánuje Toyota

Automobilka Toyota, která je k elektromobilům jakožto k jediné cestě vstříc zářným zítřkům poněkud skeptická, chystá na evropské trhy hned pět nových elektromobilů během nejbližších let. Do roku 2026 jich tak společně s bZ4X má být dostupných šest. Firma to uvedla v tiskové zprávě.

Toyota svůj první čistě elektrický automobil, a to sportovně-užitkový vůz (SUV) bZ4X, uvedla na trh na začátku letošního roku. Rodina elektrických vozů bZ (beyond Zero) by se tedy měla rozrůst na šest modelů.