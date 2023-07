Panasonic potřebuje další čtyři závody na výrobu baterií do elektromobilů

Divize výroby baterií japonské společnosti Panasonic Holdings bude muset postavit ještě čtyři továrny, aby splnila svůj plán na výrazné zvýšení roční kapacity baterií nastavený do roku 2031. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl technologický ředitel divize Panasonic Energy Šoičiró Watanabe. Firma dodává baterie automobilce Tesla a v květnu uvedla, že do začátku roku 2031 hodlá zvýšit roční kapacitu na 200 gigawatthodin (GWh), což je přibližně čtyřnásobek její kapacity z letošního března.

Foto: Škoda Auto Ilustrační foto

Článek „Budeme potřebovat postavit přibližně další čtyři továrny,“ řekl Watanabe. Neupřesnil, kde by mohly stát, kolik do nich firma investuje, ani časový rámec. Naznačil, že je otevřený společným podnikům na výrobu baterií pro elektromobily. Jako možného partnera přitom zmínil automobilku Mazda Motor. „Mizí trend, kdy veškeré investice nesli výrobci baterií,“ uvedl Watanabe. Dodal, že kapacita 200 GWh je minimem nutným k tomu, aby se Panasonic Energy stal významným hráčem. Spojené státy uzavřely s Japonskem v březnu dohodu, která je klíčová pro přístup japonských výrobců k daňovým úlevám na elektrická vozidla ve Spojených státech. Watanabeho konstatování by mohlo podle Reuters podpořit očekávání větších investic japonských společností v USA. Podnik už má závod v americkém státě Nevada, druhý staví v Kansasu. Ten by měl po uvedení do provozu zvýšit roční kapacitu divize na 80 GWh. Firma v květnu informovala, že plánuje do roku 2030 postavit nejméně dvě nové továrny na výrobu baterií pro elektromobily v Severní Americe. Vyrábět budou bateriové články typu 4680, které šéf Tesly Elon Musk označuje za klíčové pro výrobu levnějších a atraktivnějších elektromobilů. Jako možná lokalita se uvádí Oklahoma. Polovodičová baterie zvládne 1200 kilometrů na jedno nabití, plánuje Toyota AutoMoto Britský start-up vyvinul baterii s bleskurychlým nabíjením. Namontoval ji do konceptu sporťáku AutoMoto