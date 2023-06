Opel představil nové logo

Opel aktualizoval své logo. Nová interpretace znaku začne do sériových vozů Opel přicházet již v příštím roce. Automobilka zavede nové logo do zbytku svého portfolia v průběhu následujících let.

Foto: Opel Nové logo Opelu

Nový odznak není daleko od toho současného a kolem blesku uprostřed, který jej odděluje od obklopujícího kruhu, byla přidána další mezera. Je také o něco ostřejší. Nově stylizovaný blesk Opelu má podvědomě spojovat značku s elektřinou. Automobilka se chce stát plně elektrickou značkou v Evropě do roku 2028 a letos plánuje mít ve svém portfoliu 15 elektrifikovaných modelů, uvedl generální ředitel společnosti Florian Huettl. První sériové vozidlo, které bude mít nový znak, dorazí v roce 2024. Opel uvedl, že výstavní premiéru bude mít nový emblém na letošním mnichovském autosalonu. Foto: Opel Nové logo Opelu Foto: Opel Pro srovnání: dosavadní logo Opelu Opel naposledy aktualizoval své logo a další prvky v roce 2020 poté, co se připojil ke skupině PSA, která se později stala součástí Stellantisu, když se sloučila s Fiat Chrysler Automobiles. Nové logo bude i nadále sedět ve středu masek Vizor, což je klíčový prvek designu exteriéru posledních opelů. Foto: Opel Nové logo Opelu na konceptu budoucích modelů Opel se připojuje k seznamu automobilek, které aktualizují své značky a loga. Společnost Infiniti minulý týden oznámila drobné změny, Opel je letos zatím čtvrtou automobilkou, která aktualizovala své logo a připojila se tak i k Jaguar Land Roveru a Porsche. Od roku 2019 aktualizovaly své emblémy Volkswagen, Renault, Peugeot, Nissan, Lotus, Kia, General Motors, Cadillac a mnoho dalších. Trendem je zjednodušení a dvourozměrný styl.