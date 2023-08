Od bicyklu k automobilu. Začátky Laurina s Klementem byly skromné

Globálně úspěšná automobilka nevznikla – jak by se na správný startup slušelo – v garáži. Před Vánocemi 1895 v Mladé Boleslavi ještě ani žádná garáž nestála. Ale podobně jako pozdější průkopníci automobilismu z amerických garáží, ani Laurin s Klementem tehdy ještě neměli na „lepší adresu“. Prosadili se na periferii středočeského okresního města.

Nejdříve se obešli se třemi pomocníky, do roka a do dne měla továrna velocipedů Laurin & Klement 21 zaměstnanců – a obráběcí zařízení poháněná parním strojem o výkonu dvou koňských sil. To už nabízela pět modelů bicyklů Slavia se dvěma lipovými ratolestmi v logu. Vznikaly z anglických komponentů, které ovšem postupně nahrazovaly české díly.