Československým trpaslíkem mezi jaguary a mercedesy. Legendární Aero Minor podruhé na Le Mans Classic

Závod v Le Mans letos slavil sto let a na klasické verzi to bylo znát. Organizátoři odhadují 235 tisíc diváků a více než 900 jezdců.

„Kdekdo vám řekne, že Le Mans Classic je lepší podívaná než velké Le Mans,“ říká v rozhovoru pro Novinky Michal Froněk, přední český designér, který se spolu s Davidem Karáskem a Zdeňkem Kašparem o jednom letním víkendu již podruhé pustil na slavnou trať v něčem, co dnešní bezpečnostní regule ani zdaleka nepřipomíná.

„Když se potom kolem vás prožene mercedes se šlehajícími plameny jen na pár centimetrů, je to o strach,“ vypráví Froněk s tím, že za sebou má plnou nádrž benzinu, která ještě letos neměla pěnovou ochranu, což do příštího roku dle regulí musí napravit.

Závod se rozděluje do několika kategorií podle stáří vozů, navíc se připočítávají i koeficienty podle indexu výkonu. I tak to zejména na rovinkách má maličký Minor těžké. V zatáčkách ale velkým stačí a podle posádky není nic lepšího než sledovat reakce diváků sledujících, jak trpaslík v technických pasážích stíhá dvanáctiválcová monstra.

Letos ve své kategorii poválečných vozů z let 1949 až 1956 Minor vybojoval 38. místo z 85.

„Já jedu s citem, ale na startu jsou i týmy, které řeší i setiny a jedou opravdu naplno, a to i s opravdu vzácnými stroji,“ říká.

Vůz se umístil na 16. místě. Ve své kategorii do 750 kubických centimetrů nicméně dojel první a po přepočtu na kubaturu skončil celkově druhý. Úspěch je však neochránil před komunistickým režimem doma v Československu.

„Je pro nás důležitý i příběh pilotů Františka Sutnara a Otty Kratnera, kteří byli uvržení do komunistického žaláře a strávili víc než deset let v Jáchymovských dolech. Sutnar potom emigroval a Kratner velice brzo po návratu z kriminálu zemřel,“ vysvětluje Froněk.

Podle legendy je měl komunistický režim uvěznit za to, že si výhru ze závodu při návratu do Československa uložili do švýcarské banky. Z archivu StB nicméně vyplynulo, že piloti měli odmítnout pracovat pro komunisty a ti je následně odsoudili za špionáž a vlastizradu.