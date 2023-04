Nová třída E od Mercedesu je tu. Kombinuje tradici s digitalizací

„Éčko“ lze stylizovat buď do klasické, konzervativní podoby Exclusive s větší maskou chladiče a trojcípou hvězdou nad ním anebo do „sportovna“ pomocí paketu AMG či Aavantgarde, kdy je logo automobilky uprostřed odlišně tvarované masky, liší se také zadní nárazník, prahy či kola a detaily v interiéru.

Třída E je standardně vybavena volně stojícím digitálním přístrojovým displejem a multimediální obrazovkou MBUX integrovanou do palubní desky. Tato palubní obrazovka však může být volitelně rozšířena o displej spolujezdce nad schránkou v palubní desce.

Systém monitoruje pohyby očí řidiče a určuje, zda se na obrazovku spolujezdce dívají příliš dlouho. Pokud k tomu dojde, sníží se jas obrazovky spolujezdce, a cestující tak teoreticky může pokračovat ve sledování obsahu, aniž by jej řidič viděl.

Nejprve bude dostupný plug-in hybrid E 300 e a E 300 e 4Matic o systémovém výkonu 230 kW /550 Nm, případně plug-in hybrid E 400 e 4Matic se systémovým výkonem 280 kW a 650 Nm točivého momentu. Nabídku by měly do budoucna doplnit ještě vznětové plug-in hybridní motorizace. Na rozdíl od aktuální třídy C se očekávají i šestiválcové motorizace.