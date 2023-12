Nissan slaví 90 let, prosadil se i pod značkou Datsun

Historie značky sahá až do roku 1911, kdy tehdy velmi malá automobilka Kaishinsha Motorcar Company začíná vyrábět dvouválcový automobil o výkonu deseti koní, který dostal název DAT.

Pojmenován byl podle počátečních písmen členů rodinné firmy, kterými byli Keindžiro Den, Rokuro Aojama a Meitaro Takeuči. O sedm let později se firma přejmenovala na DAT Motorcar Company a většinu její produkce tvořily kamiony určené pro vojenský trh.

Počátkem třicátých let dvacátého století začala automobilka vyrábět malý vůz pod názvem Datson (Datův syn). Protože slovo „son“ znamená v japonštině také ztrátu, jméno se brzy změnilo na Datsun.

Nissanu se počátkem šedesátých let podařilo také expandovat na evropský trh, největší úspěchy však zaznamenal se sportovním Datsunem 240Z v USA. Šestiválcový motor o objemu 2,4 litru s uspořádáním válců v řadě měl výkon 150 koní a dosahoval dvousetkilometrové rychlosti. Vynikal především jízdními vlastnostmi a nízkou cenou.

Koncem 80. let založil Nissan svoji luxusní odnož Infinity, která s úspěchem pronikla na severoamerický trh. V Evropě dosáhly větší obliby modely Sunny, Primera a Micra, která také v roce 1993 získala jako první japonský vůz titul evropského auta roku.

Průkopníkem v oblasti sériově vyráběných elektromobilů se stal kompaktní model nižší střední třídy Leaf, který byl představen v roce 2010. O rok později zvítězil jako první čistě elektrický model v prestižní motoristické anketě evropské auto roku. Dosud se ho ve dvou generacích vyrobilo přes 650 000 kusů a až do začátku roku 2020, kdy jej překonala americká Tesla se svým Modelem 3, držel Leaf primát nejprodávanějšího elektromobilu všech dob.

Nissan se v současnosti snaží dohnat náskok v rozvíjejícím se segmentu elektromobilů, který ovládají nováčci, jako je americká Tesla či čínský BYD. Už dříve Nissan uvedl, že do fiskálního roku 2026, který končí v březnu 2027, budou 98 procent jeho prodeje v Evropě tvořit elektrifikované vozy. Tedy buď plně elektrické, nebo hybridní, které mají jak velkou baterii, tak spalovací motor.

Letos v září Nissan oznámil, že v Evropě do roku 2030 bude prodávat už jen elektromobily. Firma také sdělila, že v příštích letech uvede na trh 19 nových modelů elektromobilů. Do roku 2030 mají v plánu přejít v Evropě plně na elektrický pohon také automobilky Ford či Stellantis, Volvo plánuje do tohoto roku prodávat pouze elektromobily celosvětově.