Nissan chce nový elektrický juke prodávat za cenu dnešní benzínové verze

Ve Velké Británii se bavíme o částce 21 000 liber, tedy zhruba 587 100 Kč, zatímco v Česku startuje s litrovým zážehovým motorem od ceny 534 900 Kč. Automobilka měla dodat, že dosažení takových cen bude výzvou, pokud by se jí to ale povedlo, mohl by být nový juke zajímavou elektrickou volbou.