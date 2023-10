Nejméně 20 milionů vozů GM má zřejmě vadné airbagy

NHTSA zatím nezveřejnil, kolika vozidel by se svolávací akce celkově týkala, ani kterých modelů. Počet vozů GM s těmito nafukovači by mohl být vyšší, v závislosti na postupu regulačních úřadů.

Potenciálně vadné nafukovače se vyráběly od roku 2000 po dobu 18 let. Problém podle NHTSA spočívá v zablokování ventilačního otvoru. To může způsobit příliš vysoký tlak a explozi při aktivaci airbagu při nehodě. Úřad začal tyto nafukovače vyšetřovat před více než osmi lety poté, co byl jeden člověk zraněn a další usmrcen kovovými kusy, které byly vrženy do kabiny při výbuchu airbagu.