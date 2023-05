Nejen syntetický benzín. Porsche vyvíjí i pokročilé baterie, slibuje dojezd 1300 km

Automobilka Porsche je co do mobility budoucnosti známá zejména svými snahami učinit dostupným syntetický benzín, vyrobený z tzv. zeleného vodíku a vzdušného CO2. Nesází však všechno na jedinou kartu, pracuje i na elektrickém pohonu.

Ve střednědobém horizontu slibuje baterie, které umožní elektromobilu dojet i více než 1300 km na jedno nabití - a nemají to být baterie s pevným elektrolytem. Trik má být v optimalizaci anody; v současnosti automobilka používá grafitovou anodu, ale pracuje na vývoji anody křemíkové.

Uvádí, že použití křemíkové anody umožní až desetinásobnou kapacitu a nabíjení tak rychlé, že z 5 na 80 % to má v ideálních podmínkách a u dostatečně silné nabíječky trvat jen čtvrthodinu. Samozřejmě to má háček, a to v podobě expanzí křemíkových částic o 300 % při vstřebávání lithia, což ohromně zkracuje životnost baterie. Vývoj tedy zdaleka není u konce.