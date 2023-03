Mercedes CLE natočen v lehkém maskování. Má nahradit několik modelů

Kupé a kabriolety tříd C, E a S, které se buď již neprodávají nebo nedostanou přímé nástupce v současných generacích, se chystá nahradit model CLE.

Poté, co byl k vidění maskovaný kabriolet s plátěnou střechou, došlo i na kupé. Do široka rozkročený vůz na sebe skrze maskování prozradil elegantní siluetu, rozměrné světlomety a masku chladiče.

Očekává se technika blízká nové třídě C, jisté tak jsou sice spalovací motory, ovšem otazník visí nad šestiválci. Je pravděpodobné, že se CLE stejně jako celá současná třída C spolehne na výkonné čtyřválce s různou formou elektrifikace, a to včetně očekávaných variant od AMG.