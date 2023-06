Mercedes-Benz odhalil koncept Vision One-Eleven, inspiruje se hluboko v 70. letech

Není to jen technologický výstřelek, automobilka uvádí, že s britskou firmou Yasa spolupracuje na uvedení podobných motorů do příští generace svých silničních elektrických aut. Elektromotory čerpají energii z baterií, které pomohl vyvíjet stuttgartský tým formule 1 a které mají novou, ovšem nespecifikovanou chemii článků.

Zatímco technika se možná dostane do výroby, supersport jako celek pravděpodobně nikoliv. Nevylučujme to ale příliš rychle, přeci jen za pár let jistě přijde čas na nástupce AMG One.