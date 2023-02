Mercedes-Benz bude používat systémy Luminar Lidar

„Normy Mercedesu pro bezpečnost patří k nejpřísnějším v oboru a jejich rozhodnutí zdvojnásobit spolupráci s Luminarem to potvrzuje,“ uvedl zakladatel a generální ředitel Luminar Austin Russell. „Nyní je připraven umožnit nejširší nasazení této technologie v daném odvětví. Dosud to byl neuvěřitelný sprint a my jsme odhodláni uskutečnit vše, co jsme si slíbili, společně s Mercedesem,“ dodal Russell v prohlášení.