Maskovaný Mercedes-AMG GT prochází testem na Nürburgringu

To zachycuje maskované mercedesy se čtyřmi koncovkami výfuku, takže jde patrně o nejsilnější verzi V8. Vůz, který je sourozencem kabrioletu SL, by stejně jako v dosavadní generaci měl pod kapotu dostat čtyřlitrový motor V8 s dvojitým přeplňováním.

Otázkou zůstává, zda se na trh dostanou i slabší varianty. Podle některých spekulací by to mohly být verze se čtyř- nebo šestiválcovými motory. Verze E Performace, která by seděla na vrcholu, je také předmětem spekulací.