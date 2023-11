Luxusní verze Škody Enyaq má ceny pro český trh

Enyaq Laurin & Klement je vybaven nejnovějším softwarem ME 4, který se ke konci roku rovněž dostane do všech variant enyaqu. Tento software přináší řadu vylepšení a nových funkcí. Patří mezi ně i funkce předehřevu, která baterii před zahájením nabíjení uvede do optimální teploty. Na výběr jsou dva režimy a proces lze spustit jak ručně stisknutím tlačítka na centrálním displeji infotainmentu, tak automaticky na základě údajů z navigace během cesty k nabíjecí stanici.