Nejluxusnější Škoda Enyaq naživo: Béžová kůže a masážní sedačky

Že by pocity v interiéru nějak významně proměnila, říci nemohu, ovšem to neznamená, že by se člověku za volantem sedělo špatně. Představte si kodiaq nebo superb ve stejném provedení, jen s diametrálně odlišnou palubní deskou, a budete mít docela dobrý obrázek.

Sedačky by sice mohly být měkčí, ale kůže je na dotek příjemná, béžová barva hezky ladí s chromovanými linkami a černými plasty. K mání je i černočerná verze a speciálně pro provedení Laurin & Klement jsou sedačky ventilované a mají i masážní funkci - to jiné enyaqy nenabídnou.

Jak to funguje za jízdy, zjistíme snad zanedlouho v testu; datum uvedení do prodeje zatím není známé. Posvítíme si také na to, co je pravdy na dojezdu až 570 km na jedno nabití zadokolky 85, a na rychlost nabíjení, která díky optimalizaci softwaru u této i dalších verzí má v ideálních podmínkách klesnout pod 30 minut z 10 na 80 % stavu nabití.