Labutí píseň osmiválce Hellcat je konečně tady. Dodge Challenger SRT Demon 170 má přes tisíc koní

Po mnoha odkladech, způsobených náročností vývoje, je na světě poslední kousek finální série „Last Call“, sedmičky rozlučkových variant kupé Dodge Challenger. A pokud je něco definicí označení „muscle car“, je to právě on. Jmenuje se SRT Demon 170 a jeho parametry jsou dechberoucí.

Co znamenají takové výkony pro dynamiku vozu? Zrychlení na „americkou stovku“ 60 mph, tedy 97 km/h, zabere na připravené závodní dráze s extrémně lepivým povrchem na startu pouhých 1,66 sekundy. Demon 170 následně zvládne čtvrtmílový sprint za 8,91 sekundy s cílovou rychlostí 243,28 km/h. Nejvyšší rychlost automobilka zatím neoznámila, ale jedno z upoutávkových videí v minulosti naznačilo hodnotu 215 mph, tedy 346 km/h.

Za zmínku stojí systém nazvaný SRT Power Chiller, který využívá klimatizaci k ochlazení mezichladiče stlačeného vzduchu mezi kompresorem a sáním. To aby kvůli rostoucí teplotě nasávaného vzduchu neklesala výkonnost motoru, když závodíte mnohokrát opakovaně.

Sílu na asfalt přenáší závodní pneumatiky značky Mickey Thompson, vyvinuté speciálně pro tento model. Vzadu mají rozměr 315/50 R17, vpředu je to 245/55 R18 a nejsou vhodné pro chladné počasí či deštivý povrch. Automobilka bude k vozu nabízet rovnou i druhou sadu pneumatik, které budou vhodnější pro použití na silnici.

S pneumatikami spolupracuje adaptivní odpružení od značky Bilstein, které má speciální režim pro čtvrtmílové sprinty. V něm přitvrdí přední tlumiče a změkčí ty zadní. Vůz má také měkčí pružiny a stabilizátory pro lepší přenosy hmotnosti při startu, což dokládá jeho primární určení - jezdit co nejrychleji rovně.

Výkonům pomáhá systém TransBrake 2.0, který řidiči umožňuje nastavit specifika ostrého startu do několika profilů podle trati, na které se zrovna nachází. Demon 170 také zvládá zabrzdit jen přední kola, aby mohl řidič zahřát zadní pneumatiky prokluzováním před startem. K mání je také brzdný padák, který je spolu s ochrannou klecí uvnitř auta vyžadován na závodních tratích, je-li vůz takhle výkonný.

Konečně, co znamená ono číslo 170? Je odkazem na sedmilitrový, tisícikoňový motor Hellephant, který je už nějakou dobu k mání samostatně pro individuální stavby závodních aut. Jeho označení v katalogu je C170. Také je toto číslo odkazem na to, že etanol zředěný na 85 % výsledného objemu by v obchodech měl označení „170 proof“, stejně jako se 40% lihovina dá v USA označit „80 proof“.