Ke Slezskoostravskému hradu lákaly historické automobily

Na jízdě tímto vozem je podle něj nejkrásnější ticho. „To auto jede velice tiše. A taky – to je auto pro baby. Nemusíš řadit, strčíš tam poslední stupeň a jedeš furt. Má to velice pružný motor, to se tehdy vyžadovalo. Auto váží necelou tunu a motor váží jenom 75 kilo a je to šestiválec dvoulitr,“ informoval Janošek.