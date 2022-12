Jawa letos prodá kolem 2000 motocyklů, plánuje obrat čtvrt miliardy

„Jawa je teď v situaci, že vydrží, nepadne. Je nad vodou. Máme docela rozvojové plány, které souvisí s exportem. Potřebovali bychom to, co je letos (výsledky), v nějaké době víc než zdvojnásobit,“ řekl Gerle. Již dříve řekl, že výrobce motocyklů z Týnce nad Sázavou na Benešovsku by do čtyř až pěti let mohl utržit až miliardu korun. Druhým rokem se Jawa sama uživí.