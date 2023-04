Jaguar Land Rover dá více peněz na elektrifikaci

Britský výrobce luxusních aut Jaguar Land Rover (JLR) zvýší investice do elektromobilů, chce dohnat světové konkurenty. Automobilka, kterou vlastní indická Tata Motors, na elektrifikaci v příštích pěti letech vynaloží 15 miliard liber (320 miliard korun). Oznámila to na svém webu. Dříve JLR plánovala do přechodu na elektromobily investovat 2,5 miliardy liber ročně.