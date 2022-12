Indická značka Mahindra chce expandovat do Evropy i USA

Tyto základy a stavba nové obří továrny poblíž města Pune za více než 25 miliard korun dávají Mahindře dostatek sebevědomí na to, aby její generální ředitel Anish Shah mohl tvrdit, že automobilka začíná myslet globálně. Ostatně potvrdil to i v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Bohužel pro Mahindru, expanze do všech kontinentů nenastane jen tak. Například v USA to bude podle Shaha trvat minimálně dalších pět let, než splní veškerá kritéria pro vstup na tamní trh. „Nejprve musíme vyhrát na některém z našich klíčových trhů,“ uvedl. Tam zahrnuje i Evropu.