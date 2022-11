Evropa je drahá, Stellantis uvažuje o výrobě aut v Indii

Kvůli vysokým nákladům Stellantis možná nebude moci vyrábět elektrická auta v Evropě tak, aby byla cenově dostupná. Zvažuje přesun výroby do Indie, odkud by se vozy mohly vyvážet do Evropy.

Foto: Citroën Citroën New C3