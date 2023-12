Hyundai potřebuje menší a dostupnější sportovní elektromobil, myslí si Biermann

„Malý elektromobil N – to je něco, co musíme udělat,“ řekl Biermann pro AutoExpress. „Jinak necháme naše zákazníky v úzkých. Musíme přijít s něčím menším a cenově dostupnějším.“

„Pokud se jedná o vůz řady N, chcete s ním vyrazit na okruh – i kdyby jen na 15 nebo 20 minut. Pokud použijete 400V, zdvojnásobíte proud a čtyřikrát zvýšíte odvod tepla. Účinnost bude špatná. Pokud uvažujete o autě typu i30 N , 400 voltů není vhodných,“ uvedl Biermann k volbě architektury. Ideální však nejsou ani menší baterie, které nemají dostatečnou kapacitu a mohly by se rychle přehřívat, což by omezilo schopnosti vozu.

Modely Ioniq 5 a Ioniq 6 jsou přitom podle Biermanna těmi nejmenšími, které vznikly na 800V platformě GMP. Nový model si tak nejspíš bude muset počkat na novou platformu IMA, která by měla nabízet 400V i 800V architekturu pro vozy v různých segmentech. Ani po jejím uvedení by se ale malý sportovní elektromobil nemusel stát realitou.

Takto komplexní vůz by totiž zřejmě vyžadoval obrovské investice, které by se musely podepsat na ceně. Na téma tak údajně v automobilce probíhají diskuze, včetně rozhodování, do jakého segmentu by měl vůz vlastně spadat. Zatím ale není nic jisté.