Hybridy za stejnou cenu jako konvenční vozy už za tři roky, plánuje Nissan

Nissan změnil vývojový proces takovým způsobem, že bude mít pakety „X v 1“ pro různé systémy. Pro pohon elektromobilů to bude „3 v 1“, tedy invertor, elektromotor a reduktor, u hybridů to bude „5 v 1“, protože přibude spalovací motor a generátor elektrické energie. Systém označený e-Power, který automobilka používá pro své hybridy, nemá žádnou převodovku ani spojku, která by dokázala propojit spalovací motor přímo s koly.