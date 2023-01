Ford hledá investora pro saarlouiskou továrnu, v úvahu připadá i čínský BYD

Továrna automobilky Ford ve městě Saarlouis na západě Německa by se mohla dostat do čínských rukou. S odkazem na zdroje obeznámené se situací to napsal list Wall Street Journal.

Foto: Ford Karoserie focusů v továrně Fordu v Saarlouis

Článek Budoucnost závodu Fordu v Saarlouis, který v současnosti vyrábí model Focus, je nejistá kvůli rozhodnutí automobilky pro výrobu elektrických aut upřednostnit fabriku ve španělské Valencii. Že se pro saarlouiskou továrnu hledají alternativy využití po konci výroby současného focusu v roce 2025, Ford oznámil už v červnu loňského roku. V současnosti má mít pro továrnu 15 potenciálních investorů včetně čínské automobilky BYD. Za tou mají v příštím týdnu odcestovat zástupci Fordu na jednání. BYD je za loňský rok největším světovým výrobcem elektromobilů. Soustřeďuje se na největší automobilový trh světa, tedy ten čínský, ale svá auta vyváží i do Evropy. A v minulosti uvedl, že má zájem vyrábět auta i v Evropě. Již nyní staví autobusy v Maďarsku. Euro NCAP otestoval deset nových aut, pět hvězd dostal i čínský BYD AutoMoto Mezi potenciálními investory do saarlouiské továrny ovšem nejsou jen automobilky. Patří k nim například i energetické společnosti. V každém případě Ford chce najít řešení budoucnosti závodu rychle, protože podle odborového předáka saarlouiské továrny Markuse Thala nemůže 4600 zaměstnanců továrny žít v nejistotě do roku 2024. Evropská divize Fordu již ohlásila snižování počtu pracovních míst v rámci restrukturalizace pro přechod na výrobu elektromobilů. V technickém centru v německém Merkenichu může skončit až 2500 lidí, v evropském sídle automobilky v Kolíně nad Rýnem může přijít o práci až 700 lidí a zhruba 1200 míst má být zrušeno ve výrobě náhradních dílů rovněž v Kolíně. Snižování se nemá vyhnout ani Cáchám, britskému Duntonu a testovacímu polygonu v belgickém Lommelu. Jak to bude vypadat v Saarlouis, by mělo být jasno ještě v prvním čtvrtletí letošního roku. Ford má v Evropě propouštět kvůli elektrifikaci AutoMoto