Firmám zoufale chybí řidiči kamionů

· U znásilnění by nemělo docházet k dohodě o vině a trestu, chtějí změnit někteří poslanci. Reagují tak na případ, kdy muž dostal tříletý trest s podmíněným odkladem na pět let za to, že znásilnil šest malých chlapců. Trest byl tak mírný právě proto, že státní... Celý článek