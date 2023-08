Elektrické motokáry se mohou stát olympijskou disciplínou

Pokud bude závodění vybráno jako jeden ze sportů přidaných do her v LA, je pravděpodobné, že formou motoristického sportu budou elektrické motokáry, uvádí server Jalopnik . Disciplína byla dříve uváděna jako předváděcí akce na Letních olympijských hrách mládeže 2018 v Buenos Aires v Argentině a mezinárodní automobilová asociace FIA od té doby prosazuje její zařazení.

Je snadné pochopit, proč by si řídicí orgán motorsportu mohl vybrat elektrické motokáry. Zatímco by elektřina oslovila ekologičtěji smýšlející diváky, typ vozidla vyžaduje méně infrastruktury než plnohodnotná závodní auta a sport je v souladu s olympijským duchem relativně dostupný.

Ačkoli by zahrnutí motoristického sportu do olympijských her v Los Angeles v roce 2028 bylo přelomovým okamžikem, nebyl by zcela bezprecedentní. Automobily závodily na olympijských hrách v Paříži v roce 1900 a nedávno byly závody simulátorů zahrnuty jako virtuální událost ve spojení s olympijskými hrami v Tokiu v roce 2020.