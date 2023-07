Duchovní nástupce původního defenderu Ineos Grenadier dorazí i jako pick-up

Společnost plánuje představit elektrické SUV s pohonem všech kol v roce 2026. Bylo by menší než stávající grenadier. Později by druhý model údajně sdílel základy elektromobilu a kladl by větší důraz na pohodlí na silnici než na schopnosti v terénu. Konečně by značka měla představit luxusní verzi grenadieru. Všechny tyto modely údajně dorazí do roku 2030.