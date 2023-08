Do zámecké zahrady v Holešově se opět sjedou stovky automobilových veteránů

Výstava historických automobilů a motocyklů potrvá do 12:00, naváže na ni soutěž elegance, nově rozdělená do několika kategorií. Tradiční Oldtimer doplní kategorie pro mladší stroje Youngtimer, což jsou podle Šimka vozy staré zhruba 30 let. „Lidé navíc začali do České republiky vozit hodně ‚amerik‘, takže nově děláme i kategorii americká vozidla,“ řekl Šimek.