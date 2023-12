Do aukce míří vzácný Ford GT40, jeden ze 30 silničních vozů

Jedním z nich je i vůz nabízený aukčním portálem Mecum Auctions , který byl jako nový doručen 14. listopadu roku 1966 do Itálie. Jeho majitel Antonio Allecce si vybral modrý lak Dark Blue Metallic, a navíc si připlatil za vysokotlakou olejovou pumpu, závodní výfuk a rezervu.

Po několika letech byl vůz prodán a jeho novým majitelem se stal Umberto Magioli, úspěšný závodní jezdec, který měl na kontě vítězství v závodech Targa Florio, Carrera Pan America i 12 Hours of Sebring. Nenašel však pro něj mnoho využití, a nakonec jej prodal.

Dalším majitelem se na 15 let stal Augusto Coli, blízký přítel Umberta Magioliho, který nechal vůz na několik let vystavit v muzeu Nürburgring. Poté jej prodal, zůstal však v Německu. Nový majitel ho svěřil společnosti RUF Automobiles, která ho důkladně renovovala, a v jeho vlastnictví zůstal řadu let.