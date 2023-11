Citroën Ami dostal sportovní charakter, do techniky se ale nepromítl

Sportovní charakter nové edice Ami Pop se ale bohužel nepromítl do technických parametrů. Vozítko s délkou 2,41 metru a hmotností 485 kg je tak stále vybaveno elektromotorem o výkonu 6 kW (8 koní), napájeným z baterie s kapacitou 5,5 kWh. Maximální rychlost dosahuje 45 km/h a dojezd by se měl pohybovat kolem 75 kilometrů. Plné nabití po připojení do klasické 220V zásuvky by mělo trvat okolo čtyř hodin.