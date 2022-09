Čipů bude nedostatek i v příštím roce, zní z Volkswagenu

„S novými geopolitickými problémy to bude ještě složitější a náročnější,“ řekl v rozhovoru pro německý Automobilwoche ohledně dostupnosti klíčových čipů pro výrobu aut vedoucí nákupu Volkswagen Murat Aksel.

„Investice do nové kapacity jsou nyní na dobré cestě, ale pravděpodobně bude do roku 2023 stále existovat strukturální nedostatek v oblasti polovodičů,“ uvedl. V únoru Aksel médiím řekl, že nedostatek čipů by se letos mohl vyřešit sám, ale jeho výhled se zjevně změnil.