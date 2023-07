Čipové krizi v automobilovém průmyslu je téměř konec, říká studie

Problémy s dodávkami polovodičů do automobilového průmyslu, které se táhnou od začátku koronavirové pandemie zkraje roku 2020, již nebudou mít dlouhého trvání. Říká to studie společnosti S&P Global Mobility, která se zabývá analýzami a daty v oblasti automobilového průmyslu.

Před covidovou pandemií společnost odhadovala, že by globální výroba lehkých vozidel mohla přesáhnout 100 milionů ročně do roku 2022 poté, co špička byla na 94,1 milionu v roce 2018. Nyní předpovídá, že na úroveň roku 2018 se nedostaneme do roku 2028 a přes 100 milionů aut se za rok vyrobí až po roce 2030.