Bude mít Florida radioaktivní silnice? Guvernér podepsal kontroverzní zákon

Poté, co se v květnu letošního roku objevil ve floridských médiích návrh zákona umožňujícího používat fosfosádrovec při stavbách silnic, zvedla se vlna odporu. Navzdory tomu - a také zákazu ze strany EPA (Environmental Protection Agency, Agentura pro ochranu životního prostředí) - však guvernér Ron DeSantis tento návrh schválil svým podpisem.

Odpůrci označují návrh za šitý na míru výrobcům hnojiv. Použití fosfosádrovce při stavbě silnic jako svrchní vrstvy, které je cílem návrhu, by podle nich představovalo nebezpečí. To jednak pro dělníky při stavbě silnice, u nichž by se zvýšilo riziko výskytu rakoviny, a jednak i později pro kvalitu podzemní vody.